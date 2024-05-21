مستغانم: وضع حد لشبكة تستغل القصر للنصب عليهم

تمكنت عناصر الشرطة التابعة للأمن الحضري الرابع بمستغانم، في عمليتين مختلفتين من وضع حد لنشاط ثلاثة أشخاص، يبلغون من العمر بين 18 و 33 سنة، يقومون بإيهام ضحاياهم من فئة القصر بتدبير خروجهم من التراب الوطني عن طريق الهجرة غير الشرعية عبر البحر مقابل مبالغ مالية متفق عليها مسبقا ليقوموا بعد ذلك بالاستيلاء عليها .

وجاءت القضية الأولى بناء على شكوى تقدم بها ضحية يبلغ 17 سنة ينحدر من ولاية شرقية تعرض للنصب و الاحتيال من قبل شخص تعرف عليه عن طريق صديقه والذي أوهمه أنه سيقوم بنقله إلى الضفة الأخرى عبر الهجرة غير الشرعية انطلاقا من أحد شواطيء مستغانم، ليقوم بسلبه مبلغ مالي مقدر بـ 60 مليون سنتيم.

وقد مكنت التحريات في القضية من تحديد هوية المشتبه فيه واستدراجه إلى غاية ولاية مستغانم استرجاع مبلغ مالي قدره 366000دج .

أما القضية الثانية فقد جاءت بعد دورية لعناصر ذات الأمن الحضري على مستوى حي صلامندر أين لفت انتباههم شجار بين مجموعة من الأشخاص، ليتم توقيفهم أين ضبط بحوزتهم على مبلغ مالي قدره 139 مليون سنتيم و 3000 دج بالإضافة إلى مبلغ مالي بالعملة الصعبة قدره 50 أورو.

حيث بينت التحريات في القضية أن المشتبه فيهما المنحدران من إحدى ولايات الشرق قاما بإيهام ضحية قاصر يبلغ 15 سنة وينحدر من نفس الولاية، أنهما سيقومان بالتكفل بمهمة إخراجه من التراب الوطني عبر البحر من إحدى شواطيء مستغانم مقابل مبلغ مالي متفق عليه، و بعد وصولهما إلى ولاية مستغانم قاما بسرقة جزء من المبلغ الذي كان بحوزته حيث عند تفطنه نشب شجار بينهم الأمر الذي أدى إلى تدخل عناصر الشرطة .

وعن قضيتي النصب و الاحتيال قصد التدبير للخروج خارج التراب الوطني المتبوع بإبعاد و تحريض قصر مع استغلال حاجة قاصر و السرقة و المشاركة، تم تقديم العصابة أمام نيابة محكمة مستغانم .