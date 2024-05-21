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مجتمع

بومرداس: الإطاحة بشبكة تهريب الشباب عبر البحر

21 ماي 2024 ()

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كشفت قيادة الدرك الوطني للمجموعة الولائية لبومرداس لـ"الخبر"، اليوم، عن الإطاحة بشبكة تهريب الشباب عبر قوارب بحرية.

العملية حسب قيادة الدرك الوطني تمت بالتنسيق مع الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لأمن دائرة بودواو حيث تم توقيف 12 شخصا منهم 6 متهمين بتنظيم رحلات الموت عبر قوارب بحرية و6 شباب من "الحراقة" وتم حجز أجهزة ومعدات خاصة بالمتهمين الذين يستعملون أجهزة لعبور البحر وتم تحويل القضية على نيابة محكمة بودواو.

تجدر الإشارة أن مصالح الدرك الوطني تمكنت منذ فترة من توقيف مجموعة من الشباب "الحراق" عبر قوارب الموت انطلاقا من شاطئ بودواو البحري.

 

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