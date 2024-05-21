حليب الأبقار الطازج بهذا السعر في الأسواق قريبا

تتوجه وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، نحو تسويق حليب الأبقار الطازج، الموضب في الأكياس قريبا. وسيتم طرح أكياس حليب البقر، منزوع الدسم جزئيا، بسعر مدعّم لن يتجاوز سعر كيس الحليب المبستر المقنّن عند 25 دينار جزائري.

وتأتي العملية، حسب رئيس المجلس المهني المشترك لشعبة الحليب، عز الدين تامني، استجابة من السلطات العمومية "لنداءاتنا الرامية لدعم الشعبة التي تمثل أحد اهتمامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون"، يقول مؤكدا أن المبادرة المحسوبة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، ستساهم في تعزيز الإنتاج المحلي من حليب البقر، وتشجيع الفلاحين لدخول سلسلة الإنتاج، والمساهمة في تقليص فاتورة استيراد غبرة الحليب التي تكلف الدولة أموالا باهظة سنويا.

وأكد تامني، في تصريح صحفي، أن هذه الخطوة من شأنها توجيه ميزان الدعم نحو المربين، لتحفيزهم على رفع الإنتاج "واستثمار كل دولار يذهب لاستيراد بودرة الحليب، في دعم الإنتاج المحلي ودعم المهنيين"، يقول.