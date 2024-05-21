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مجتمع

بسبب السكن .. ثلاثيني يضع حد لحياته بالجلفة

21 ماي 2024 ()
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في حادثة مأساوية، أقدم، زوال اليوم الثلاثاء، شاب ثلاثيني على وضع حد لحياته شنقًا داخل سكن ريفي ببلدية حد الصحاري بالولاية المنتدبة عين وسارة في الجلفة.

وحسب مصادر محلية فإن الشاب أقدم على وضع حد لحياته بعد أن تفاجأ بعدم ورود اسمه في قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي ضمن حصة 80 وحدة سكنية التي أفرجت عنها السلطات المحلية صبيحة اليوم.

وفقًا لذات المصادر، تم العثور على جثة الشاب داخل سكن ريفي، حيث تم تحويل الضحية من طرف مصالح الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عين وسارة.

وكشفت مصادر لـ"الخبر" أن شقيق الضحية الأكبر كان ضمن قائمة المستفيدين من السكن.

 

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