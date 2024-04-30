مستغانم: الاطاحة بشبكة مختصة في تنظيم رحلات الهجرة السرية

تمكنت مصالح أمن دائرة سيدي لخضر بولاية مستغانم من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر،متكونة من 03 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 24 و 26 سنة .

القضية جاءت بعد تلقي شكوى من أحد الضحايا بخصوص تعرضه للنصب و الاحتيال مع سلبه مبلغ مالي قدره 30 مليون سنتيم ، بعدما تم إيهامه بنقله إلى الضفة الأخرى عبر البحر إنطلاقا من أحد شواطئ مستغانم . التحريات التي باشرتها عناصر الفرقة مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وشريكيه وتوقيفهم وبعد تفتيش مسكنه تم العثور على مبلغ مالي من العملة الأجنبية( أورو) وصدرية خاصة بالنجدة ومنظار ، كما تم حجز بندقية صيد بدون وثائق وكمية من الذخيرة.

وعن قضيتي التدبير للخروج غير المشروع من التراب الوطني من أجل الحصول على منفعة مالية.و حيازة سلاح ناري من الصنف الخامس بدون رخصة تم تحرير ملفين إجراءين قضائيين منفصلين ضد السالفي الذكر حيث تم تقديمهم أمام نيابة محكمة سيدي علي.