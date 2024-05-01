حجز أزيد من 20 ألف لتر من زيوت المحركات بالمسيلة

حجز أفراد فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة أزيد من 20 ألف لتر من زيوت المحركات داخل مستودع كان شخص بصدد تقليدها والذي تم توقيفه.

وتعود تفاصيل القضية، وفقا لخلية الاتصال للمجموعة الولائية للدرك بالمسيلة، إلى "ورود معلومات لذات الفصيلة مفادها وجود شخص يقوم بترويج كمية معتبرة من زيوت المحركات المغشوشة، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفتيش ثلاثة مستودعات ببلدية بوطي السايح".

وقد أسفرت العملية عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي وحجز الكمية المذكورة من زيوت المحركات، التي كان المشتبه فيه بصدد تقليدها، بالإضافة إلى 700 لتر من المازوت الممزوج بزيت المحركات و900 غطاء خاص ببراميل زيت المحركات.

كما مكنت العملية من حجز مضخات ولوازم كهربائية ويدوية تستعمل في عمليات الغش، بالإضافة إلى جرار بمقطورة وشاحنة ومبلغ مالي يقدر بـ 2.47مليون دج من عائدات المتاجرة في زيوت المحركات.

وقد تم توقيف المشتبه فيه الرئيسي في القضية الذي سيقدم أمام الجهات القضائية عن تهم "خيانة الأمانة والغش والتدليس في السلع وعرض ووضع للبيع منتوج يعلم أنه فاسد أو سام أو خطير للاستعمال"، استنادا لنفس المصدر.