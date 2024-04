Des images satellites démentent la version de l'entité sioniste

Des missiles iraniens ont frappé des bâtiments autour du périmètre du réacteur nucléaire de Dimona.

L’imagerie satellitaire ont démenti les affirmations de l’entité selon lesquelles a repoussé 99% des drones et des missiles iraniens, chiffres qui se rapprocheraient selon le journal de 84%.

Un certain nombre de missiles ont frappé le périmètre et même les bâtiments du réacteur nucléaire de Dimona et une base aérienne dans le Negev.

Selon les analystes, la surveillance militaire a permis la diffusion de ces informations, suggérant que les drones et les missiles lancées dans le cadre de l’opération Promesse honnête ont atteint beaucoup plus de cibles que déclaré.