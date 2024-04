Fayed reçoit la présidence du conseil des gouverneurs des banques islamiques

Le ministre des Finances, Laaziz Fayed, a pris part aux réunions annuelles du Groupe de la Banque islamique de développement, tenues à Riyad où il a reçu la présidence du Conseil des gouverneurs de la Banque islamique de développement pour une durée d’une année, succédant au ministre des Finances saoudien, dont le mandat vient d’expirer.

Ces réunions ont permis aux délégations des pays membres de la Banque islamique de développement d’examiner les affaires en cours et les défis liés au développement.

Le ministre des Finances a, aussi, invité la direction de la Banque islamique de développement à travailler avec d'autres institutions de développement multipartites, pour renforcer la synergie et tirer profit de leur expertise en matière de financement.

Il a, également, présidé la 24e réunion du Conseil supérieur des fonds Al-Aqsa et Jérusalem, au cours de laquelle l'état d'avancement des différents projets financés par ces fonds a été examiné.

Les parties réunies ont souligné la nécessité de soutenir ces fonds, en particulier face à l'agression sans précédent subie, actuellement, par le peuple palestinien.

Le ministre Fayed a, enfin, tenu plusieurs réunions avec ses homologues de Turquie, du Bénin et du Soudan.