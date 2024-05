Annonce de la date de l’organisation du salon international de l’automobile

Le Palais des Expositions de Pins Maritimes à Alger accueillera, du 9 au 15 juillet 2024, la 20e édition du Salon International de l'Automobile, organisée par la Société Algérienne des Foires et Exportations, une filiale du Groupe SAFEX.

Cet événement spécialisé dans le secteur automobile revient sur la scène après une absence de plusieurs années.

Les organisateurs ont réservé les espaces d'exposition dans les Pavillons Casbah, Hoggar, Gourara, Union et Saoura. Pendant sept jours, ces pavillons seront un espace commercial professionnel avec la participation des marques automobiles agréées en Algérie, ainsi que du secteur des services, avec la participation de plusieurs compagnies d'assurances et banques.

L'événement verra une large participation des différentes marques automobiles agréées en Algérie, reflétant l'intérêt croissant pour le marché local et la volonté de rivaliser pour répondre aux besoins des clients algériens.

Le Salon International de l'Automobile d'Alger est considéré comme l'un des salons les plus importants, en raison de sa dynamique, de son activité et de l'affluence massive qu'il attire, avec jusqu'à 600 000 visiteurs venant de toutes les wilayas du pays pour découvrir les derniers modèles des marques actives sur le marché national. En marge du salon, une exposition spéciale de motos et de deux-roues sera également organisée pendant la même période.

Les inscriptions pour participer au Salon International de l'Automobile d'Alger ont été faites via une plateforme numérique dédiée.