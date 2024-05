L’usine Fiat lance une nouvelle ligne de production

Le wali d'Oran Saïd Saïoud a annoncé, ce lundi, que l'usine de voitures de la marque Fiat d’Oued Tlelat lancera sa deuxième ligne de production automatique à la fin du mois de juin prochain, ce qui augmentera sa capacité de production à 60 000 voitures par an.

Lors de la première session ordinaire de l'Assemblée populaire de la wilaya, Saïoud a indiqué que cette usine située dans la zone industrielle de Tafraoui est en train de réaliser d'autres investissements qui augmenteront progressivement la production dans les années à venir.

À cette occasion, Saïoud a présenté un exposé sur les différentes réalisations accomplies dans la wilaya d'Oran ces dernières années dans les domaines du logement, des projets urbains, de la santé, de l'éducation, des ressources en eau, des postes et télécommunications, des transports, de la pêche, de l'énergie et de l'agriculture.

Il a, également, mentionné une expérience dans la culture des légumineuses, avec 400 hectares cultivés, affirmant que « l'opération est un succès ».

Concernant le dossier environnemental, le wali a expliqué qu'un budget de plus de 100 millions de dinars a été alloué à l'aménagement du lac « Dayet Morsli », ajoutant que ce projet aura un impact significatif sur l'embellissement de cette zone.

Saïoud a, également, passé en revue l'ensemble des projets dont la wilaya a bénéficié ces dernières années, tels que l'usine de dessalement de l'eau de mer de Cap Blanc, qui sera livrée à la fin de l'année en cours, et la rocade reliant le port d'Oran à l'autoroute, qui sera livrée fin juin prochain.

Enfin, cinq hôpitaux situés à Gdyel, El-Nouaceur (Sidi Chahmi), El-Karma, l'hôpital d'urgence d’Oued Tlelat et l'hôpital des brûlés ainsi que d'autres projets ont, également, été livrés.