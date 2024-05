Le ministre des transports effectue une visite au port de Bejaia

Le ministre des Transports, Mohamed Habib Zahana a donné, ce mardi, des instructions strictes concernant l'amélioration de la qualité des services offerts dans le domaine du transport maritime.

Lors de la visite qu’il a effectuée au port de Bejaïa, le ministre Zahana a insisté sur la nécessité d'améliorer la qualité des services maritimes et demandé à tous les acteurs de redoubler d'efforts et de travailler avec rigueur, en respectant les horaires prévus, en améliorant les conditions d'accueil et de traitement des navires et de leurs passagers, et en réduisant le temps de traitement des marchandises.

Le ministre a, également, inspecté la gare maritime et ses différentes installations, avant de visiter le musée retraçant l'histoire du port où il a écouté une présentation des douaniers sur le nouveau système de plateforme numérique ALCES, ainsi que des explications sur les travaux en cours pour la relier à la plateforme numérique APCS, visant à faciliter le paiement électronique et la surveillance immédiate des marchandises.

Le ministre Zahana a, aussi, ordonné aux responsables de ces plateformes d'y intégrer tous les opérateurs concernés.

Le ministre a également visité le bassin flottant de l'entreprise nationale de construction et de réparation navale (ERENAV) et a évalué les services fournis par le guichet unique du port (Béjaïa Mediterranean Terminal).