Zitouni préside des réunions importantes

Le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, Tayeb Zitouni, a présidé ce mardi, une série de réunions importantes avec le président du Conseil de Renouveau Économique Algérien, Kamel Moula, et les membres du conseil, portant sur plusieurs sujets relatifs à la régulation et au contrôle du marché national pour certains produits de large consommation, à l’instar du café, des fournitures scolaires et des produits électroménagers.

Lors de la première réunion, le ministre a examiné avec les torréfacteurs et les importateurs de café des défis liés à la hausse des prix du café sur le marché international et de ses répercussions sur le marché national.

Il a, également, examiné avec les acteurs du domaine les moyens possibles pour atténuer l'impact de cette hausse sur les bourses mondiales.

La deuxième réunion a été consacrée à la préparation de la prochaine rentrée scolaire, où Zitouni a rencontré les producteurs et les importateurs de fournitures scolaires.

Cette réunion s'inscrit dans le cadre des mesures préventives du ministère pour la saison scolaire 2024/2025, visant à assurer la disponibilité continue de toutes les fournitures scolaires à des prix abordables afin d'alléger le fardeau des familles algériennes.

Au cours de cette réunion, de nombreuses questions relatives à la diversification de la production nationale de fournitures scolaires et à l'orientation des investissements dans ce domaine ont été examinés.

Zitouni n’a pas manqué de saluer l'orientation de nombreux importateurs vers la production locale de ces articles.

La troisième réunion a été consacrée aux fabricants de produits électroménagers, durant laquelle le ministre a souligné l'importance de développer un plan de production et un vaste réseau de distribution pour répondre à la demande de produits électroménagers, notamment les climatiseurs qui connaissent une forte demande pendant la saison estivale, en parallèle avec la distribution des logements prévus.

À la clôture des réunions, Kamel Moula, président du Conseil de Renouveau Économique Algérien, a salué les efforts du ministère pour stabiliser le marché et fournir les besoins essentiels des citoyens en divers produits. Il a, également, salué les mesures préventives adoptées par le Ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations ainsi que l'approche participative avec les opérateurs économiques.

Moula a, notamment, affirmé que le Conseil de Renouveau Économique Algérien, en tant qu'institution citoyenne s’engage dans les efforts du secteur commercial afin de préserver le pouvoir d'achat des citoyens à travers des réductions des prix de plusieurs produits, sous le slogan du Conseil "Nationaux Économiquement, Unis Socialement".