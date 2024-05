L’Algérie remporte le Tour d’Algérie de cyclisme 2024

Le cycliste algérien, Nassim Saidi, de l'équipe "Madar Pro Team", a remporté le Tour d'Algérie de cyclisme 2024 après avoir pris la tête du classement général avec un temps total de 30 heures, 49 minutes et 31 secondes.

Le Néerlandais Lars Kaidevlig, de l'équipe "Univar Cycling Team", a terminé à la deuxième place avec un temps de 30 heures, 49 minutes et 39 secondes, tandis que Christophe Rougier Lagan de Maurice a pris la troisième place avec un temps de 30 heures, 51 minutes et 12 secondes.

La dixième et dernière étape (Annaba - Guelma - Annaba, 148.5 km) s'est déroulée aujourd'hui sous la supervision du chef de la daïra d'Annaba et du président de la Fédération algérienne de cyclisme, Kheireddine Barbari, avec la participation de 59 cyclistes représentant 16 équipes.