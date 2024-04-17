نمور تواصل التألق

تأهلت لاعبة الجمباز الجزائرية، كيليا نمور، اليوم الخميس، إلى نهائي جهاز عارضة التوازن والحركات الأرضية في إطار المرحلة الرابعة من منافسات كأس العالم الجارية فعاليتها بالدوحة (قطر) في الفترة الممتدة من 17 إلى 22 أفريل الجاري.

وفي جهاز عارضة التوازن، تأهلت كيليا نمور إلى النهائي بعد تحقيق المركز الأول في التصفيات بعلامة 14.600.

أما في الحركات الأرضية، تأهلت نمور إلى النهائي بعد تحقيق المركز الأول في التصفيات بعلامة 13.500 .

وبهذا ضمنت نمور تأهلها إلى ثلاثة نهائيات، بعدما حققت أمس تأهلا إلى نهائي مسابقة العمودين غير المتوازيين.

وبعد أن حسمت تأهلها لدورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس منذ السنة الفارطة، استهلت اللاعبة الجزائرية الشابة (17عاما) موعد الدوحة بأداء مدهش وتأهل رائع إلى نهائي العمودين غير المتوازيين بعد قيامها بحركات متناسقة بتسلسل اقل ما يقال عنه انه كان مثالي مكنها من احتلال الصدارة و بفارق معتبر عن منافساتها بعلامة 15.400 نقطة.

و حسب لجنة التنظيم، فان هذه المرحلة الرابعة من المونديال تشهد مشاركة استثنائية لأكثر من 250 رياضي ورياضية يمثلون 69 دولة، من بينهم عشرة أبطال عالميين من فئة الذكور.

ومعلوم أن الجمبازية الجزائرية، كيليا نمور، كانت قد توجت بالميدالية الذهبية لاختصاص العمودين غير المتوازيين (15.433 نقطة)، خلال مرحلة كأس العالم 2024 التي جرت بمدينة كوتبوس بألمانيا وقبلها في باكو باذرابيدجان.