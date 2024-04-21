وهران: توقف خدمة الترامواي بسبب سقوط سلك نقل الكهرباء

تسبب حادث سقوط سلك نقل الكهرباء الخاص بقاطرات ترامواي وهران، اليوم الإثنين، في توقف خدمة هذه الوسيلة للنقل بين محطتي السانيا (نهاية الخط) وثانوية النخيل (وهران).

وأوضح مسؤول الإعلام والاتصال، بشركة استغلال وتسيير الترامواي "سيترام"، منصور بن هندة لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الحادث تسببت فيه شاحنة، صباح اليوم، على مستوى محور الدوران بالسانيا، مما أدى إلى سقوط سلك نقل الكهرباء الخاص بالقاطرات.

وقد توقفت الخدمة لهذه الوسيلة للنقل إثر ذلك في ثماني محطات، انطلاقا من محطتي السانيا (نهاية الخط) وثانوية النخيل، يضيف نفس المصدر، لافتا إلى أن مصالح الصيانة التابعة لشركة "سيترام" تدخلت فور وقوع الحادث والأشغال جارية وتستغرق ما بين 3 أو 4 أيام على أقصى تقدير.

وبهدف ضمان استمرارية الخدمة، تضع الشركة حافلتين تتسع لـ 100 مقعد لكل واحدة لنقل المسافرين بين المحطات المعنية، وفق بن هندة.