بيان إدارة اتحاد العاصمة

أصدرت إدارة اتحاد العاصمة، اليوم الإثنين، بيانا، حول أحداث مقابلة نهضة بركان في إطار نصف نهائي كأس "الكاف".

وجاء في البيان: "تتقدم إدارة إتحاد العاصمة ممثلة في رئيسها كمال حسينة، بجزيل الشكر لكل الجزائريين في كامل ربوع الوطن وبالأخص الأسرة الكروية على الوقفة التضامنية مع الفريق، إثر تعرضه لحملة تشويش قبل خوض ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي".

ووفق ذات المصدر فإن الهبة التضامنية التي لقيها اتحاد العاصمة "تعبر عن مدى تماسك أبناء الجزائر في رسالة قوية مباشرة لكل المشككين".

كما عبر رئيس إتحاد العاصمة عن امتنانه أيضا للموقف الرياضي المشرّف الذي أظهره مناصرو الفريق في مدرجات ملعب 5 جويلية 1962، رغم رفض الفريق المنافس الدخول إلى أرضية الميدان لخوض اللقاء.