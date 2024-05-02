بعد الاتفاق مع ناديه.. بن زيمة في ريال مدريد

كشف نادي اتحاد جدة السعودي أن النجم الدولي كريم بن زيمة سيعرض إصابته على طبيب ريال مدريد بعد التنسيق بين الناديين.

وعانى نادي الاتحاد مرارا وتكرارا طوال الموسم الحالي من إصابات بن زيمة والذي غاب عن الكثير من مباريات الفريق، الأمر الذي دفع مسؤولي "العميد" لإجراء اتفاق مع ناديه السابق ريال مدريد.

وقال بطل الدوري السعودي في الموسم الماضي عبر حسابه في منصة "إكس": "على ضوء التواصل الذي تم بين الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي والجهاز الطبي لفريق ريال مدريد للتشاور حول إصابة اللاعب كريم بن زيمة.. فقد تم الاتفاق على إجراء اللاعب المزيد من الفحوصات في عيادة نادي ريال مدريد".