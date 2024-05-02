بيان "التاس" بخصوص قضية القميص

أصدرت محكمة التحكيم الرياضي، اليوم الخميس، بيانا إعلاميا بخصوص أحداث مقابلة نصف نهائي كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم بين اتحاد الجزائر ونهضة بركان، أكدت فيه تحضيرها لعقد جلسة استماع في قضية قميص النادي المغربي بمجرد تشكيل هيئة التحكيم.

وجاء في البيان: "سجلت محكمة التحكيم الرياضي (تاس) الاستئناف المقدم من الاتحاد الجزائري لكرة القدم (فاف) والاتحاد الرياضي لمدينة الجزائر ضد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ونادي نهضة بركان الرياضي، ويخص القرار الصادر عن لجنة الاستئناف في "الكاف" بتاريخ 21 أبريل 2024 ("القرار المطعون فيه"). الذي أكد القرار الأول للجنة المسابقات في "الكاف" والذي صادق على استخدام قمصان نهضة بركان في إطار كأس الكونفيدرالية 2023/2024".

وذكرت "التاس" أن أصحاب الشكوى قدموا التماسا عاجلا يطلبون فيه وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فورا، غير أنه تم رفض هذا الطلب من قبل رئيس غرفة الاستئناف في "التاس" في 26 أبريل 2024.

وكشفت "التاس" أن "الفاف" تطالب بإلغاء قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والحكم بأن قميص نهضة بركان، الذي يحمل رسالة سياسية، يتعارض مع قوانين اللعبة ولوائح الاتحاد الإفريقي والاتحاد الدولي لكرة القدم.

وختم بيان "التاس": "كجزء من إجراءات التحكيم، يقوم الطرفان بتبادل مذكراتهما المكتوبة، كما يجري حاليًا تعيين لجنة التحكيم التي ستكون مسؤولة عن البت في هذه القضية. بمجرد تشكيل هيئة التحكيم، ستصدر تعليمات لمواصلة الإجراءات، بما في ذلك عقد جلسة استماع، ولا يمكن في الوقت الحاضر تحديد جدول زمني إضافي لهذا الإجراء".