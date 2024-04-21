"الفاف" تهنئ زروقي

هنأت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الإثنين، لاعب المنتخب الوطني رامز زروقي المتوج بكأس هولندا.

وجاء في الحساب الرسمي للمنتخب الوطني على منصة "إكس": مبروك للاعبنا الدولي رامز زروقي التتويج بكأس هولندا رفقة ناديه فينوريد روتردام".

وكان نادي فينورد قد توج بكأس هولندا للمرة 14 في تاريخه، عقب فوزه 1-0 على نيميجن، أمس الأحد، في المباراة النهائية للمسابقة.

وتقمص البرازيلي إيجور بايكساو دور البطولة في اللقاء عقب تسجيله هدف فينورد الوحيد في الدقيقة 60، كما شارك الدولي الجزائري رامز زروقي في كامل أطوار المقابلة.

وأنهى فينورد المباراة بـ10 لاعبين عقب طرد لاعبه الجامبي يانكوبا مينته، في الدقيقة 74 لحصوله على الإنذار الثاني.

ورغم النقص العددي، عجز نيميجن عن التسجيل خلال الفترة المتبقية من اللقاء، والدفع باللقاء إلى الوقت الإضافي.

واستعاد فينورد، الذي شارك في النهائي للمرة 18، لقب البطولة التي توج بها لآخر مرة عام 2018.

كما قلص الفارق الذي يفصله عن أياكس، البطل التاريخي للمسابقة، إلى 6 ألقاب فقط.