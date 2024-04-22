شبيبة القبائل .. إدارة جديدة

أعلن عاشور جلول استقالته من رئاسة مجلس إدارة شبيبة القبائل خلال انعقاد أشغال الجمعية العامة للنادي، اليوم الثلاثاء.

وقال جلول في رسالة الاستقالة التي نشرها النادي: "بعد قيادة شبيبة القبائل خلال فترة صعبة، أشعر أن الوقت قد حان بالنسبة لي لتسليم المشعل. لقد اتخذت هذا القرار بعد الانتهاء من عملية التدقيق والتقييم للشركة الرياضية لشبيبة القبائل، مع إدراكي للتحديات التي تنتظرنا. اليوم أقوم بتسليم مسؤولية إدارة هذا النادي الأسطوري إلى شركة موبيليس، المساهم الأكبر الذي دعم مشروع التطوير الخاص بنا. أنا واثق من أنه تحت قيادتهم، سيستمر شبيبة القبائل في الازدهار".

وأضاف ذات المسؤول: "أعتذر عن أي خطأ أو سهو خلال فترة رئاستي. كانت نيتي الوحيدة هي خدمة مصالح شبيبة القبائل وأنصارها. إذا كانت أفعالي قد تسببت في أي إزعاج، فيرجى قبول اعتذاري الصادق".

في نفس السياق، تنازل عدد من المساهمين في الشركة الرياضية للنادي عن أسهمهم لصالح شركة "موبيليس"، من بينهم بوزيت عبد الله، علي ازواو رشيد، مراد زيات وياريشان أعمر يزيد.

ووفق عدة مصادر، ستعلن "موبيليس"، الشركة المالكة لأغلبية أسهم الشركة الرياضة، تعيين وزير الشباب والرياضة الأسبق، الهادي ولد علي رئيسا جديدا لمجلس إدارة شبيبة القبائل، وحكيم مدان مديرا عاما.

وكان التغير الجذري على مستوى إدارة النادي من أهم مطالب أنصار "الكناري"، معتبرين أنها الإدارة فشلت في تكوين فريق تنافسي بدليل النتائج المتذبذبة المسجلة هذا الموسم رغم الامكانيات المادية التي وفرتها شركة "موبيليس".