Nouvelle direction pour la JSK

Achour Chelloul a annoncé sa démission de la présidence du conseil d'administration de la Jeunesse Sportive de Kabylie, lors de l'assemblée générale du club, tenue ce mardi.

Dans sa lettre de démission publiée par le club, Chelloul a déclaré : " Après avoir mené la JSK à travers une période difficile, je ressens qu'il est temps pour moi de passer le flambeau. J'ai pris cette décision après avoir finalisé l'audit et le bilan de la SSPA-JSK, conscient des défis qui nous attendent. Nous avons traversé ensemble des moments où la JSK était menacée de dissolution et de relégation. Dans ces moments cruciaux, j'ai assumé la mission de redresser et d'assainir le club. C'était un honneur de servir la JSK, ma région et mon pays".

" Je présente mes excuses pour toute erreur ou omission de ma part au cours de mon mandat. Ma seule intention était de servir au mieux les intérêts de la JSK et de ses supporters. Si mes actions ont pu causer des désagréments, je vous prie de bien vouloir accepter mes excuses les plus sincères", a-t-il ajouté.

Selon plusieurs sources, c’est l'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, qui sera nommé nouveau président du conseil d'administration de la Jeunesse Sportive de Kabylie.