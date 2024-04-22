استفزاز مغربي جديد

في الوقت الذي لا تزال حادثة انسحاب نادي نهضة بركان من مواجهة نصف نهائي كأس "الكاف" ضد اتحاد الجزائر، يوم الأحد الماضي، بسبب إصراره على ارتداء قمصان تحمل "خريطة مزعومة"، تلقي بظلالها على المشهد الكروي في إفريقيا، لجأ مسؤولو الرياضة في الجارة الغربية إلى استفزازات جديدة لكن هذه المرة في كرة اليد.

وتحتضن المغرب البطولة العربية للناشئين، أقل من 17 سنة، بمشاركة خمسة منتخبات من بينها المنتخب الوطني الذي افتتح مشاركته بمواجهة نظيره السعودي، أمس الإثنين.

وقبل بداية المواجهة، تم قطع عزف النشيد الوطني الجزائري في منتصفه، ما جعل لاعبي المنتخب يكملون آداءه بصوتهم، وهو ما أثار استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر بعد انتشار شريط فيديو للحادثة.

وما يدل على إصرار الجانب المغربي على تسييس الشأن الرياضي، هو تصميم الجامعة الملكية لكرة اليد قميص يحمل "الخريطة المزعومة" خلال الدورة، وهو ما رفضه الجانب الجزائري الذي انسحب من المواجهة التي كان من المقرر أن تجمع المنتخبين، مساء اليوم.