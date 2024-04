Génocide routier à Tamanrasset

Les éléments du poste avancé d'Arak, appuyés par une unité de la protection civile, de la commune d’Aïn M'guel à Tamanrasset, sont intervenus pour un accident de la circulation sur la route nationale n°01, à environ 100 km du village Arak en direction de la commune d'Ain M’guel.

Les services de la protection civile ont indiqué dans un communiqué qu’un véhicule utilitaire a dévié et s’est renversé faisant un bilan de 7 morts et de 15 blessés, dont une femme dans un état grave.

Les blessés ont été secourus sur place et transférés d'urgence à l'hôpital de Tamanrasset, tandis que les corps des défunts ont été transférés à la morgue du même hôpital.