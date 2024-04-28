أمطار رعدية على هذه الولايات

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية بتساقط أمطار رعدية على عدة ولايات بالوطن.

وأوضحت ذات المصالح في نشرية خاصة، أن أمطارا غزيرة ستتساقط بكميات ما بين 20و40ملم وقد تتعدى 50 ملم على ولايات بومرداس، تيزي وزو، بجاية، البويرة، برج بوعريريج، المسيلة. وذلك بداية من السادسة مساء إلى غاية السادسة مساء من يوم غد الثلاثاء.

كما حذرت نشرية خاصة ثانية من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بكميات تتعدى 50 ملم بداية من الساعة العاشرة من صبيحة يوم الثلاثاء إلى غاية الساعة الحادية عشر ليلا من يوم غد الثلاثاء على ولايات جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة. ميلة، سطيف، باتنة، أم البواقي، خنشلة وتبسة.

وتوقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية، تساقط أمطار رعدية غزيرة وهبوب رياح قوية على عدة ولايات بشمال وغرب وجنوب الوطن. وأوضحت ذات المصالح، أن تساقط الأمطار سيكون على ولايات الجزائر العاصمة، تيبازة، المدية، البليدة، عين الدفلى، تيسمسيلت، تيارت ، الشلف ، غليزان ، مستغانم ، معسكر ، وهران، ان صالح وورقلة وسيستمر ذلك إلى غاية فجر يوم غد الثلاثاء.

كما حذرذات المصدر من هبوب رياح قوية وتشكل زوابع رملية على ولايات البيض، النعامة، بشار ، وبني عباس بداية من التاسعة صباحا الى غاية منتصف الليل .