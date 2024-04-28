"تليفيريك" الشريعة استنفد ساعاته و عودة نشاطه قريبا

أكد والي البليدة في توضيح لـ "الخبر"، أن المصعد الهوائي نحو حظيرة الشريعة السياحية "التليفيريك"، والمتوقف عن النشاط منذ صائفة العام الماضي 2023، "استنفد" ساعات نشاطه المحسوبة بـ 22 ألف ساعة، وأن عودة نشاطه ستكون بعد الصيانة والتصليح.

والي البليدة إبراهيم وشان كشف على هامش عرضه حصيلة شهر رمضان المنصرم، أن التليفيريك الممتد على محور البليدة والشريعة لمسافة 22 كيلومترا تقريبا، والمتوقف لمدة 08 أشهر، انتهت مدة صلاحية نشاطه إن صح القول، موضحا بلغة تقنية، أن التيليفيريك لديه كم ساعي لا يقل عن 22 ألف ساعة عمل، ومتى استوفاها، فإن إجراءات الفحص تفرض تعليقه عن العمل، إلى غاية إعادة إصلاحه وصيانته، وعودته إلى العمل ستكون مع نهاية أشغال الصيانة، و التي تحددها الجهات المسؤولة .

يشار إلى أن تليفيريك الشريعة، عرف احتجاج نشطاء جمعويين وسياحا و حتى صغار التجار، منذ تعليقه عن العمل في أوت من العام الماضي، والذي حرم آلاف السياح من التمتع بجمال الطبيعية .