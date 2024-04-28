أعوان الغابات يكتشفون عجلات مطاطية قابلة للحرق

عثر أعوان مقاطعة الغابات في البليدة، مطلع الأسبوع الجاري على نحو 500 عجلة مطاطية مشبوهة، بقلب سلسلة الأطلس البليدي، يكون أصحابها أخفوها لأغراض مشبوهة، لارتكاب جرائم إضرام النيران في حق الطبيعة وغاباتنا.

العملية أسفرت عن اكتشاف مخبئ للكمية المحجوزة، جاءت خلال دورية استطلاع للأعوان، بالعنوان المسمى "براغثية "، إلى الجنوب من عاصمة الولاية، والتابعة لإقليم بوعرفة، تم على إثرها في تنسيق مع عناصر الدرك ومصالح إدارية مسؤولة، نقل تلك الكمية وتحويلها إلى مركز الردم التقني، لإعادة تدويرها، فيما يواصل أعوان الغابات عمليات الاستطلاع، خوفا من العثور على مواد مشبوهة، لارتكاب جرائم الحرائق، والتي باتت ظاهرة أتت على مساحات واسعة من غابات الأطلس البليدي المنوع.