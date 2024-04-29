بينهم مغربي .. تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات

تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببئر مراد رايس من تفكيك شبكة إجرامية دولية تتكون من 4 عناصر ينشطون بعدة ولايات بأرض الوطن نشاط الشبكة يمتد من ولايات الغرب الجزائري حتى الشرق الجزائري، من بين عناصر الشبكة بارون مخدرات من جنسية مغربية هو في حالة فرار.

العملية تم معالجتها بناء على معلومات تحصل عليها عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببئر مراد رايس حول وجود جماعة إجرامية دولية منظمة عابرة للحدود تعمل على استيراد المخدرات (كوكايين، كيف معالج) وإعادة ترويجها داخل الوطن بعدة ولايات امتدادا من الحدود الغربية حتى الشرقية .

استغلالا لهاته المعلومات تم تنشيط عنصر الإستعلام وبالتنسيق الدائم مع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي ،أين تم تحديد هوية ومكان إقامة المتورطين داخل الوطن، ليتم وضع خطة أمنية محكمة، كللت بتفكيك الشبكة الإجرامية والإطاحة بأفرادها وكشف نمط عملها الإجرامي، العملية مكنت من حجز كمية من مادة المخدرات الصلبة (كوكايين) بوزن (1146غرام)، وكذا حجز 10 مركبات سياحية استعملت في الترويج والتأمين ومركبات نفعية استعملت للشحن والنقل،كلها سيارات سياحية فاخرة، ومبالغ مالية معتبرة بما فيها العملة الأجنبية جهاز منظار وآلات إلكترونية لعد النقود.

بعد استيفاء الإجراءات القانونية سيتم تقديم المتهمين فور الانتهاء من التحقيق.