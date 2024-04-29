وزارة العدل .. مسابقة للالتحاق بمهنة مترجم

أعلنت وزارة العدل عن فتح مسابقة الالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرسمي يوم السبت 01 جوان 2024.

ووفق بيان وزارة العدل، اليوم الإثنين، يمكن أن يشارك في المسابقة أي شخص يرغب في الالتحاق بالمهنة تتوفر فيه الشروط الشروط المطلوبة.

وتنطلق فترة التسجيلات الأولية في المسابقة ابتداء 29 أفريل 2024 إلى 08 ماي 2024 عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العدل، حيث يودع المترشح الملف المتضمن الوثائق المحددة، بمقر المجلس القضائي المذكور في استمارة التسجيل الأولي ابتداء من 09 ماي 2024 إلى 23 ماي 2024.

شروط المشاركة في المسابقة:

- أن يكون جزائري الجنسية.

- أن يبلغ من العمر 25 سنة على الأقل.

- أن يكون حامل شهادة ليسانس أو شهادة ماستر في الترجمة من معهد الترجمة أو شهادة أجنبية معادلة لها.

- أن يكون قد مارس مهنة الترجمة لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات في مصلحة الترجمة لدى جهة قضائية أو إدارية أو هيئة أو مؤسسة عمومية أو خاصة أو منظمة أو مكتب عمومي للترجمة الرسمية أو مكتب أجنبي للترجمة.

- أن يتمتع بحقوقه المدنية والوطنية.

- يعفى من شرطي السن والخبرة المهنية المترشحين المتحصلين على شهادة جامعية أو شهادة جامعية معادلة باللغات الأجنبية التالية (إيطالية، تركية، برتغالية، صينية، كورية، يابانية، هولندية، هندية، ملاوية ولغة الإشارة).

الوثائق المطلوبة:

يتضمن ملف التسجيل الوثائق التالية:

- استمارة التسجيل في المنصة الإلكترونية.

- مستخرج من عقد الميلاد.

- نسخة من بطاقة التعريف البيومترية.

- صورتين شمسيتين.

- نسخة من الشهادة الجامعية المطلوبة.

- شهادة عمل تثبت أقدمية لا تقل عن خمس 5 سنوات في مصلحة الترجمة.

- شهادة تسلمها الإدارة التي لديها سلطة التعيين، ترخص للمترشح الذي لديه صفة موظف عند تاريخ إيداع الملف بالمشاركة في المسابقة، وتتعهد بقبول استقالته في حالة نجاحه النهائي.

- نسخة من الحوالة الخاصة بدفع حقوق المشاركة في المسابقة تدفع باسم الوكيل المحاسب لجامعة الجزائر1.

رقم الحساب لدى خزينة ولاية الجزائر: RUB: 00816001116000097718

سير الاختبارات:

تتضمن المسابقة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفويا للقبول النهائي.

تجرى الاختبارات الكتابية للقبول يوم السبت 01 جوان 2024 بكلية الحقوق جامعة الجزائر1.

1- تتضمن الاختبارات الكتابية للقبول المواد المذكورة في الجدول الملحق.

2- يتضمن الاختبار الشفوي للقبول النهائي مقابلة مع اللجنة في الثقافة القانونية العامة والقدرة على التعبير في إحدى المواد الممتحنة المذكورة في الملحق.

3- تعلن النتائج النهائية بناء على اقتراح من لجنة المسابقة، حسب درجة الاستحقاق والرغبات المعبر عنها للاختصاص الإقليمي بمنصة التسجيل الأولي الإلكترونية، وفقا لقائمة توزيع المناصب المعروضة بالملحق، وتنشر في الموقع الرسمي لوزارة العدل.