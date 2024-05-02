الفنانة بهية راشدي تكشف إصابتها بالسرطان

كشفت الممثلة بهية راشدي عن اصابتها بمرض السرطان.

ففي منشور لها، ذكرت تفاصيل تلقيها لخبر المرض ورحلة اجرائها للتحاليل الطبية بين المستشفيات.

وقالت راشدي:"المرض ابتلاء من عند الله. والله اذا أحب عبدا ابتلاه. بعد عيد الفطر مباشرة شعرت بتعب شديد ودوار بدون انقطاع. في تلك الأثناء قصدت عيادة قريبة من منزل أخي حبيبي مع الكشف الأول تظهر النتائج. إنه الداء الوبيل السرطان".

وأضافت راشدي:"كنت أنتظر النتيجة بفارغ الصبر. ولكن وفي الحقيقة كنت خائفة من عواقب النتائج. دخل الطبيب الحجرة التي كنت فيها. ملامحه توحي أنه يحمل خبرا عاجلا. قلت له نعم يا إبني. غير الخير...اجابني بصوت خافت السيدة بهية راشدي. انت عرفناك امرأة صبورة ومقاومة. ثم ساد صمت رهيب بيننا. ثم واصل وقال دد حجم الورم كبير. أوقفته ثم قلت له مهما كان كبيرا فحكمة الله وقدرته أكبر".