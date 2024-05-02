هذا موعد الطبعة 55 من معرض الجزائر الدولي

يعود الملتقى الدولي "معرض الجزائر الدولي" في طبعته الخامسة والخمسين من 24 الى 29 جوان 2024 ، بقصر المعارض الصنوبر البحري، من تنظيم شركة الجزائر للمعارض فرع مجمع سافكس وتحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

يعرف الحدث بالقدرات الإنتاجية الوطنية كما هو فرصة لتطوير الاستثمارات والتبادلات في شتى المجالات.

هذا الحدث الاقتصادي يصنف ضمن أهم المواعيد الدولية المنظمة، يمس مختلف القطاعات والشعب، يعكس بشكل خاص تطور الاقتصاد الوطني ويبرز القدرات الإنتاجية مع تعزيز التبادلات التجارية والمهنية عن طريق تهيئة بيئة تشجع على الشراكة والاستثمار الأجنبي المباشر.

بلغ عدد المشاركين المسجلين في المنصة الرقمية حوالي 300 عارضا في مساحة عرض اجمالية قاربت 25000م2 (احصائيات غير نهائية) يمثلون عدة قطاعات على غرار الصناعات الغذائية ،الصناعات الكهربائية و الكهرو منزلية ، الصناعات الميكانيكية، الصناعات المصنعة ، قطاع الخدمات، البناء و مواد البناء و الصناعات التقليدية .

المشاركة الجزائرية بقطاعيها العام و الخاص ستكون ممثلة بعدد معتبر من العارضين في مقدمتهم قطاع الشراكة ، الصناعات الكيماوية و البتروكيماوية ، الصناعات الغذائية ، الخدمات.

بالنسبة للمشاركة الأجنبية يمكن أن نلخصها في دول سجلت حضور منتظم في الطبعات الأخيرة نذكر منها تركيا ضيف الشرف للمرة الثانية و هذا بعد كل من : جمهورية مصر، الهند، روسيا، الولايات المتحدة الامريكية، إيطاليا، الكاميرون، تونس و البرتغال، ممن نالوا صفة ضيف الشرف، كما ميز هذه الطبعة عودة كل من كندا و جمهورية التشيك للمشاركة بعد غيابهما عن الحدث.