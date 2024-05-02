هذا ما ناقشه اجتماع الحكومة

ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الخميس، اجتماعًا للحكومة، خصص لمواصلة دراسة مشروع القانون المتعلق بالتأمينات الذي يندرج ضمن الإصلاحات الاقتصادية التي وجه رئيس الجمهورية بالإسراع في استكمالها.

وجاء في بيان الوزارة الأولى: "تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية الصادرة خلال مجلس الوزراء المنعقد يوم 26 أفريل 2024 استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصحة الخاص بالنظم الأساسية للأسلاك الخاصة بقطاع الصحة العمومية كما استمعت إلى عرض قدمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حول إعادة تثمين معاشات ومنح التقاعد".

كما درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي قدمه وزير الاتصال المتعلق بأحكام دفتر الشروط العامة الخاصة بخدمات الاتصال السمعي البصري ومشروع مرسوم تنفيذي قدمه وزير الصحة يحدد كيفيات تنظيم نشاطات التكوين شبه الطبي التي تنظمها الهياكل والمؤسسات الخاصة للصحة من أجل تحسين التكفل الصحي وترقية نوعية الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، يضيف ذات البيان.