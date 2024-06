Un incendie à la boutique « Disco Maghreb » à Oran

La boutique "Disco Maghreb", appartenant à Benhaoua Boualem, située sur la place Franz Fanon au centre de la ville, à Oran, a été victime d'un incendie hier soir. Cet incendie a endommagé une partie de la porte en fer située sur la rue Bensenouci Hmida.

Les services de protection civile sont intervenus rapidement pour éteindre le feu, et des dégâts mineurs ont été enregistrés sur la façade extérieure du célèbre établissement, qui conserve une partie de la mémoire artistique de la région. Les causes de l'incendie n'ont pas encore été déterminées.

Le "Disco Maghreb", qui était à l'origine un café avant d'être transformé en un lieu de vente de "cassettes" et d'enregistrer les premières chansons de Raï, a été le point de départ de carrières de nombreux artistes de renommée internationale, tels que Cheb Khaled, Mami, le duo Sahraoui et Fadila, ainsi que la légende de la chanson sentimentale feu Cheb Hasni, assassiné par des groupes terroristes dans le quartier de Gambetta.

Boualem a été contraint de fermer le magasin en raison du déclin des ventes de cassettes et de CD, le conservant tel quel jusqu'à son retour sur le devant de la scène après avoir été photographié dans l'album "DJ Snake". Il a, ainsi, connu une deuxième vie, avec la visite de l'artiste DJ Snake, invité à donner un concert à la Méditerranée, transformant le siège en lieu de pèlerinage pour les touristes et les fans pour prendre des photos souvenirs et des selfies devant la façade de "Disco Maghreb".

Parmi les personnalités politiques qui ont visité le siège, on peut citer le président français Emmanuel Macron, en août 2022 lors de sa visite en Algérie, accompagné de l'ancienne ministre française Yamina Benguigui.

Le chanteur français Patrick Bruel a, également, suivi leurs pas en février 2023 lors de sa première visite en Algérie et dans sa ville natale, Tlemcen, en compagnie de sa mère.

Il convient de noter que le siège de "Disco Maghreb", en plus de ses souvenirs artistiques distinctifs, contient une partie de la mémoire historique de la ville, car il était autrefois connu sous le nom de "Café Brésil" pendant la révolution algérienne.

Le martyr Ali Makti a lancé une grenade à l'intérieur du café, tuant des civils et des soldats français, le 13 septembre 1957.

Blessé, le martyr a été transféré vers l'hôpital, où il a mis fin à sa vie en retirant les sutures pour éviter d'être interrogé et torturé.