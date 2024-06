Échec de la réunion du Caire

Le sommet tripartite qui s'est tenu ce dimanche au Caire, et qui a réuni des délégations de sécurité égyptienne, américaine et israélienne, n'a pas abouti à un accord sur la réouverture du passage de Rafah.

Une source sécuritaire de haut niveau a déclaré que l'Égypte maintenait sa position selon laquelle Israël devait se retirer du côté palestinien du passage de Rafah avant sa réouverture.

Dans des déclarations à la chaîne de télévision du Caire, la source faisant partie des services de renseignement égyptiens, a affirmé que la délégation égyptienne avait souligné la pleine responsabilité d'Israël pour le non-acheminement de l'aide humanitaire au secteur de Gaza.

La délégation égyptienne a insisté sur la nécessité d'agir immédiatement pour faire entrer au moins 350 camions d'aide par jour dans la bande de Gaza, comprenant toutes sortes de fournitures alimentaires, médicales et de carburant.