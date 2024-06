El-Taref : Un candidat au Baccalauréat et sa sœur condamnés à deux ans de prison

Le tribunal d’El-Taref a condamné un candidat libre à l'examen du baccalauréat et sa sœur à deux ans de prison ferme et à une amende de 200.000 DA, ainsi qu'à la confiscation des moyens de triche.

Dans un communiqué qu’il a rendu public, le tribunal a indiqué que, conformément à l'article 11 du Code de procédure pénale, le procureur de la République près le tribunal de Drean informe l'opinion publique que, dans le cadre de la lutte contre les crimes portant atteinte à l'intégrité des examens, un candidat libre à l'examen du baccalauréat a été pris en flagrant délit de tricherie le 9 juin 2024.

Il utilisait un smartphone pour communiquer avec sa sœur, qui lui envoyait les réponses par SMS pendant l'épreuve de langue arabe.

Le 10 juin 2024, les suspects ont été présentés au parquet et ont été poursuivis en comparution immédiate pour l'infraction de divulgation des sujets et des réponses aux examens du baccalauréat. Après le procès, le tribunal a prononcé une condamnation à deux ans de prison et à une amende de 200.000 DA pour chacun, ainsi que la confiscation des moyens de triche.