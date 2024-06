Aïd el Adha: Le président de la République adresse ses vœux aux Algériens

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a adressé, samedi soir, ses vœux à l'occasion de l'avènement de l’Aïd El-Adha, à tous les Algériens aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'étranger et aux Hadjis, à qui il a souhaité d'accomplir les rites dans les meilleures conditions.

"Au nom d'Allah le Clément, le Miséricordieux, que la bénédiction d'Allah soit sur notre prophète Mohammad (QSSSL).

Chères concitoyennes, chers concitoyens, comme nous avons vécu aujourd'hui des moments spirituels du jour mémorable d'Arafat, nous célébrerons, demain, Aïd Al-Adha, pour perpétuer la tradition d'Ibrahim El Khalil, et en faire une occasion pour répandre le pardon", a indiqué le président de la République dans son allocution adressée au peuple algérien.

"En cette heureuse occasion, j'adresse mes vœux les meilleurs à tous les Algériens et à toutes les Algériennes à l'intérieur du pays et à notre communauté établie à l'étranger, ainsi qu'à nos Hadjis dans les Lieux-Saints, à qui je souhaite les meilleures conditions dans l'accomplissement des rites", a-t-il ajouté.

"Je tiens, aussi, à féliciter toute la Nation arabo-musulmane, notamment nos frères en Palestine occupée et éplorée, priant Allah Tout-Puissant de lever l'injustice qu'ils subissent, d'accorder un prompt rétablissement aux blessés et d'entourer les martyrs de la Palestine de Sa Sainte miséricorde", a-t-ajouté.

"Joyeuses fêtes de l'Aïd, vive l'Algérie, digne, souveraine et fière. Gloire à nos martyrs", a conclu le président de la République.