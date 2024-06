Les barbecues interdits dans les forêts

La Direction des Forêts et de la Ceinture Verte de la wilaya d'Alger a annoncé une mesure interdisant l'installation de barbecues et le camping à l'intérieur et aux abords des forêts, entrée en vigueur le 1er juin et valable jusqu'au 31 octobre prochain. Cette décision est conforme au décret 87-44 relatif à la protection des propriétés forestières nationales contre les incendies.

Dans un communiqué, la Direction a appelé à la vigilance pendant les jours de l'Aïd al-Adha et à éviter d'allumer des barbecues à l'intérieur des forêts et des espaces verts, ainsi qu'à ne pas jeter les mégots de cigarettes dans les forêts et à jeter les déchets dans les endroits désignés.

La wilaya d'Alger a également appelé à respecter ces mesures préventives pour garantir la sécurité des citoyens, des biens et de la richesse forestière, notamment pendant les jours de l'Aïd al-Adha.

La direction des forêts et de la ceinture verte poursuit la réhabilitation des espaces forestiers urbains dans la wilaya, récemment exemplifiée par les travaux effectués dans la forêt de Bordj El Kifan.

Ces travaux incluent l'installation de nouvelles tables en bois, afin d'accueillir les visiteurs dans les meilleures conditions pendant la saison estivale.