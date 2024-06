Coupe d’Algérie: la date de la finale dévoilée

L'administration du CR Belouizdad a annoncé, ce mercredi, que la finale de la Coupe de l’Algérie se jouera vendredi 5 juillet prochain au Stade du 5 juillet 1962. Le coup d'envoi du match sera donné à 16h00.

Cette rencontre très attendue intervient après une saison pleine de défis et de réalisations pour les deux équipes en compétition.

Le CR Belouizdad vise à remporter la victoire et à ajouter un nouveau titre à son palmarès, tandis que son adversaire cherche à prouver sa valeur et à triompher dans cet événement footballistique majeur.