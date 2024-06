L'Algérie prévoit l’envoi d’hôpitaux de campagne à la bande de Gaza

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a exprimé ce lundi à Alger la prédisposition de l'Algérie à envoyer des hôpitaux de campagne dans la bande de Gaza, face à la guerre de génocide perpétrée par l'entité sioniste contre le peuple palestinien sans défense.

Lors de sa visite au stand de l'Entreprise Centrale de Construction relevant de la Direction Générale des Industries Militaires du Ministère de la Défense Nationale, à l'occasion de l'inauguration de la 55ème édition de la Foire Internationale d'Alger, le Président de la République a exprimé la volonté de l'Algérie de "construire deux (2) ou trois (3) hôpitaux de campagne pour la bande de Gaza dans les plus brefs délais afin d'aider les équipes médicales sur place et de permettre le traitement des blessés dans le cadre de la guerre de génocide en cours menée par l'entité sioniste contre la bande".

Pour sa part, le représentant du Ministère de la Défense Nationale a affirmé que l'hôpital, dont la construction prendra entre 10 et 15 jours, comportera une salle de chirurgie et de stérilisation, équipée de tout le matériel médical moderne nécessaire.