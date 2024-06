La sécurité mène une guerre contre les "riches trafiquants de drogue"

Malgré le renforcement des mesures de sécurité et le blocus imposé par les forces de sécurité sur les trafiquants de haschich, d'héroïne, de cocaïne et de comprimés psychotropes, les tentatives d'introduction de grandes quantités de drogues, en particulier celles de grande valeur, par la contrebande à travers les frontières, ne cessent pas. La dernière opération en date a abouti à la saisie d'environ 60 kilogrammes de cocaïne dans la wilaya de Blida.

Lors d'une conférence de presse, Anissa Tedlaoui, directrice adjointe de l'informatique et de la communication à la direction régionale des douanes, a déclaré que l'opération avait été menée par les équipes douanières opérationnelles dans la région de Blida, en coordination avec les forces de sécurité et après une activité conjointe avec l'Armée nationale populaire. Cette opération a conduit à l'arrestation de trois personnes et à la saisie d'un véhicule tout-terrain et d'une moto.

Les chiffres officiels des services de sécurité montrent que les quantités de drogues saisies, qu'il s'agisse de cannabis, de psychotropes ou de cocaïne, se comptent en quintaux. Le rapport de la Direction générale de la Sûreté nationale révèle la saisie de 169 kg de cocaïne et de plus de 7 millions de comprimés psychotropes au cours des quatre premiers mois de cette année.

De son côté, la Gendarmerie nationale a saisi 13,29 kg de drogues dures, principalement de la cocaïne, et a démantelé 106 réseaux de trafic de drogues et de psychotropes, arrêtant plus de 14 458 personnes au cours des neuf premiers mois de 2023.

Les autorités algériennes attribuent l'augmentation des saisies de cocaïne à la saturation des marchés nord-américains, poussant les réseaux de trafic de drogues dures à chercher de nouveaux marchés en Europe, accessibles uniquement via l'Afrique de l'Ouest et les pays du Sahel, puis l'Afrique du Nord.

En Algérie, la cocaïne est consommée en la mélangeant avec d'autres substances telles que le paracétamol. De 1 kg de cocaïne pure, on peut obtenir entre 10 et 15 kg de cocaïne prête à la consommation, vendue aux toxicomanes à des prix exorbitants par gramme.

Des affaires en gros

Une des plus grandes opérations de trafic de drogues dures dans l'histoire de l'Algérie

En juillet 2023, la cellule centrale de lutte contre le trafic illicite de drogue, relevant de la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN), a réussi à déjouer une des plus grandes opérations de trafic de drogues dures de l'histoire de l'Algérie. Selon un communiqué de la DGSN, 79 kilogrammes et 400 grammes de cocaïne ont été saisis, et 16 suspects, originaires d'Alger et de Blida, ont été arrêtés. Cette opération a été le fruit de trois mois d'enquêtes approfondies.

Les enquêtes, menées sous la supervision du procureur compétent, ont révélé un réseau criminel transfrontalier dirigé par l'un des plus grands barons de la drogue et des substances psychotropes, nommé "C. Chouaib", alias "Hadj Zkaboudj", actuellement en fuite en France. Le plan consistait à transporter une grande quantité de cocaïne de Tamanrasset vers Alger.

Détails de l'opération de trafic et de la saisie

Les enquêtes ont permis d'identifier les membres du réseau, en commençant par l'arrestation d'un chauffeur qui transportait la cargaison. Il a été arrêté le 23 juillet 2023 à Berriane, Ghardaïa, à bord d'un véhicule tout-terrain. Une fouille minutieuse du véhicule a révélé 65 plaquettes de cocaïne, pesant un total de 73 kilogrammes et 720 grammes, dissimulées dans une cachette secrète à l'arrière du véhicule.

L'enquête s'est poursuivie, aboutissant à l'arrestation des autres membres du réseau entre le 24 et le 29 juillet 2023. Au total, 15 personnes, chargées de la distribution et de la promotion des drogues, ont été arrêtées. Les perquisitions dans leurs domiciles ont permis de saisir une autre quantité de cocaïne, pesant 5 kilogrammes et 680 grammes, ainsi qu'une somme d'argent de 2 milliards et 176 millions de centimes dans la commune de Bourouba, à Alger.

En juin 2023, la police a découvert une quantité de cocaïne dissimulée dans une cabine d'un navire commercial au port d'Alger. L'enquête a commencé lorsque qu'une personne, descendant du navire, a paniqué et jeté une veste qu'il portait avant de tenter de fuir. La fouille de la veste a révélé un sac contenant de la cocaïne. Une fouille approfondie du navire a permis de trouver une autre quantité de cocaïne cachée dans une cabine.

Les membres du réseau, composés de six personnes, ont été arrêtés. Ils étaient en possession de 2 kilogrammes et 312 grammes de cocaïne, d'un véhicule et de six téléphones portables. Les suspects ont été présentés au procureur pour des accusations de trafic de cocaïne, de constitution d'une association de malfaiteurs sous couverture d'une organisation criminelle opérant à l'intérieur et à l'extérieur du pays.

En février 2024, les forces de sécurité ont démantelé un réseau criminel de cinq personnes, saisissant 12 kilogrammes de cocaïne. Les activités de ce réseau s'étendaient des régions du sud vers le nord du pays. Les enquêtes ont révélé que les membres du réseau utilisaient des méthodes sophistiquées, telles que la création de cachettes secrètes dans les véhicules, pour transporter les drogues dures.

Une femme dans un gang de cocaïnomanes

La brigade régionale de la gendarmerie nationale à « Jolie vue » d'Ain Benian à Alger, a démantelé un réseau de trafiquants de cocaïne et de substances psychotropes opérant dans la commune d'Ain Benian.

L'opération a été déclenchée suite à des informations sur une personne transportant une quantité de cocaïne et de psychotropes pour la distribution.

Les forces de sécurité ont élaboré un plan pour arrêter les membres du réseau. Lorsqu'un des trafiquants est arrivé à un point de contrôle, il a tenté de fuir mais a été capturé à bord d'une voiture de tourisme. Avec l'aide d'une équipe cynophile, une quantité de kif traité et de cocaïne a été trouvée, prête à être distribuée à Alger et dans les régions voisines.

L'homme arrêté a fourni des informations cruciales permettant d'identifier les autres membres du réseau. Cinq personnes, dont une femme, ont été arrêtées. Les saisies comprenaient plus d'un kilogramme de kif traité, 60 grammes de cocaïne, des psychotropes, 1700 bouteilles d'alcool, un coffre-fort, 540 millions de centimes, des bijoux en or, deux voitures de tourisme, trois motos, une arme de chasse sous-marine, 11 armes blanches, une bombe lacrymogène, huit téléphones portables et une machine à compter l'argent.

En avril 2023, lors d'une session publique au Parlement, le ministre de l'Intérieur, Ibrahim Merad, a souligné que l'Algérie fait face à une guerre contre la drogue nécessitant des efforts concertés de tous. Il a déclaré que "l'Algérie est ciblée à travers les drogues, faisant face à une guerre menée par le voisin de l'ouest, et que cela nécessite une réponse par tous les moyens disponibles, en impliquant tous les secteurs, les organismes concernés et la société civile."

Le ministre a précisé que son département, en coordination avec différents secteurs, a élaboré une stratégie nationale globale pour réduire l'offre de drogues et la demande, tout en assurant un soutien efficace aux toxicomanes en termes de traitement et de réhabilitation sociale. Cette stratégie est supervisée par un groupe de travail dédié à la prévention de ce fléau, dont les résultats ont été discutés au Parlement.

Pour concrétiser cette stratégie, les forces de sécurité élaborent et exécutent des plans d'action impliquant toutes leurs unités opérationnelles pour lutter contre le trafic de drogue et de substances psychotropes, tout en adoptant une politique de prévention basée sur la sensibilisation aux dangers de ce fléau.