Les équipes qualifiées pour la phase finale de l'UEFA

Alors que la phase de groupes de la Coupe d'Europe 2024 touche à sa fin, les équipes qui se qualifient pour les huitièmes de finale commencent à se dessiner.

La compétition, marquée par des surprises et des matchs intenses, promet des confrontations passionnantes dans les prochains tours.

Selon des informations rapportées par Russia Today, les deux premières équipes de chaque groupe se qualifient automatiquement pour les huitièmes de finale, accompagnées des quatre meilleurs troisièmes des six groupes, complétant ainsi les 16 équipes de la phase à élimination directe.

Les Premiers Qualifiés

L'Allemagne, hôte de la compétition, est devenue la première équipe à se qualifier pour les huitièmes de finale après avoir remporté ses deux premiers matchs. L'équipe allemande a été rapidement rejointe par l'Espagne, qui a dominé le groupe B, et le Portugal, leader du groupe F.

Les Équipes Déjà Qualifiées

À la veille de la dernière journée de la phase de groupes, 11 équipes ont déjà assuré leur place pour les huitièmes de finale.

La liste des équipes qualifiées jusqu'à présent :

Groupe A :

Allemagne (1ère place)

Suisse (2ème place)

Groupe B :

Espagne (1ère place)

Italie (2ème place)

Groupe C :

Angleterre (1ère place)

Danemark (2ème place)

Slovénie (3ème place)

Groupe D :

Autriche (1ère place)

France (2ème place)

Pays-Bas (3ème place)

Groupe E :

Aucune équipe n'a encore assuré sa qualification.

Groupe F :

Portugal (1ère place)