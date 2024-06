Pourquoi certains États américains importent-ils du gaz algérien

Certains États américains ont eu recours à l'importation de gaz naturel liquéfié (GNL) en provenance d'autres pays tels que l'Algérie et le Qatar, bien que les États-Unis fassent partie des plus grands exportateurs de GNL au monde.

"La région américaine de la Nouvelle-Angleterre, qui comprend des États comme New York, n'a pas été en mesure d'importer du GNL de l'intérieur, en raison d'une ancienne loi appelée Jones Act", explique l'économiste de l'énergie Dr Anas El-Hajji, conseiller éditorial de la plateforme spécialisée dans l'énergie.

Cette ancienne loi est "destinée à protéger le transport maritime et les armateurs américains, et empêche donc les navires étrangers de transporter des marchandises entre les ports américains, car les navires doivent appartenir aux États-Unis", selon Al-Haji.

"Étant donné que les États-Unis - bien qu'ils soient le plus grand producteur et exportateur de gaz liquéfié au monde - ne possèdent pas un seul méthanier, le transport depuis le nord du golfe du Mexique jusqu'à New York ou Boston nécessite un méthanier étranger, ce qui est interdit par la loi", a-t-il déclaré.

Ils achètent donc du gaz à Trinidad et Tobago ou au Qatar et à l'Algérie, mais ils ne peuvent pas l'acheter à Houston, de sorte que ces États sont obligés d'acheter du GNL à d'autres pays lorsqu'ils ne peuvent pas l'acheter sur leur territoire.