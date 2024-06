Gaza: révélations sur l'étendue du soutien US à l'armée sioniste

Les États-Unis ont envoyé de grandes quantités de munitions, comprenant plus de 10 000 bombes hautement destructrices de 2000 livres chacune et des milliers de missiles Hellfire, depuis le début de la guerre de génocide à Gaza.

Des responsables américains informés des exportations d'armes, mais non autorisés à parler publiquement à l'agence Reuters, ont déclaré que "depuis le début de la guerre de génocide en octobre dernier jusqu'à ces derniers jours, les États-Unis ont transféré au moins 14 000 bombes MK-84 de 2000 livres, 6500 bombes de 500 livres, 3000 missiles Hellfire air-sol à guidage précis, 1000 bombes bunker-buster, 2600 bombes de petit diamètre larguées par avion et d'autres munitions".

Les responsables n'ont pas précisé de calendrier pour les livraisons d'armes, mais les chiffres totaux indiquent qu'il n'y a pas eu de diminution importante du soutien militaire américain à leur allié, malgré les appels internationaux à réduire les approvisionnements en armes et la décision de l'administration précédente de suspendre une cargaison de bombes puissantes.

Des experts ont affirmé que ces livraisons semblent répondre aux besoins de l'occupation pour compenser les pénuries de munitions utilisées dans l'agression continue contre Gaza depuis plus de huit mois.

Les chiffres de livraison, non rapportés auparavant, représentent le décompte le plus complet et le plus large des munitions envoyées à l'occupation sioniste depuis le début de l'agression contre Gaza.

Netanyahu a récemment prétendu que Washington bloquait les livraisons, une affirmation démentie à plusieurs reprises par les responsables américains, bien qu'ils reconnaissent l'existence de certaines "restrictions".

L'administration Biden a suspendu une seule cargaison de bombes de 2000 livres en raison de préoccupations concernant l'impact potentiel dans les zones densément peuplées de Gaza, mais tous les autres transferts d'armes se poursuivent normalement. Une seule bombe de 2000 livres peut pénétrer à travers du béton épais et de métal, créant une large zone d'explosion.