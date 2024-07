Gaza : nouveaux massacres à Shuja'iya

La bande de Gaza continue d’être sous les bombardement de l’occupation pour le 273 jour consécutif provoquant une situation humanitaire catastrophique avec plus 95 % déplacés.

Selon des sources médiatiques palestiniennes, les avions et l'artillerie israéliens ont poursuivi leurs attaques violentes aujourd'hui, ciblant des maisons, des zones où se regroupent les déplacés ainsi que les rues, faisant de nombreux morts et blessés.

Les forces israéliennes continuent leur invasion terrestre de vastes quartiers de Rafah depuis le 7 mai dernier, avec des incursions continues dans le quartier d'al-Shuja'iya depuis neuvième jour, accompagnées de bombardements aériens et d'artillerie, et commettant des massacres horribles. La famine s'aggrave dans le nord de la bande de Gaza avec la poursuite du blocus qui empêche l'entrée de l'aide humanitaire et provoque la pénurie des marchandises dans les marchés.

L'artillerie israélienne a bombardé les villes de Nasr, Fakhari et Chawka à l'est de la ville de Rafah.

L'armée israélienne a détruit des bâtiments résidentiels dans le quartier d'al-Shuja'iya à l'est de la ville de Gaza. Les avions israéliens ont lancé une violente frappe sur les zones à l'est de la ville de Gaza.

Le Croissant-Rouge Palestinien a déclaré ce matin, vendredi, que ses équipes ont transporté hier soir un martyr et trois blessés suite à une attaque contre à l'est du camp de Jabalia au nord de la bande de Gaza. Le bombardement a ciblé un citoyen, sa femme et leurs trois enfants dans la vieille rue de Gaza à Jabalia, au nord de Gaza.

La Défense civile a annoncé ce vendredi deux martyrs et plusieurs blessés, ajoutant que deux enfants sont toujours portés disparus sous les décombres d’une maison bombardée dans le quartier Al Daraj .