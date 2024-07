Découvrez le nouveau fief des "Lions de Djurdjura"

Le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme a publié une vidéo détaillée sur le complexe sportif "Hussein Aït Ahmed", inauguré ce mercredi, par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Ce complexe sportif moderne deviendra le nouveau fief du club le plus titré d'Algérie, la JS Kabylie. Les supporters du club espèrent que cette inauguration marquera le début d'une nouvelle ère riche en titres nationaux et continentaux.

La livraison de ce nouveau stade, où les "Canaris" accueilleront leurs adversaires la saison prochaine, coïncide avec la nouvelle gestion du club sous la direction de la société propriétaire "Mobilis".

Cette dernière s'est engagée à former une équipe compétitive pour redonner au club ses gloires passées, suscitant ainsi l'optimisme parmi les fans quant à un avenir radieux rempli de succès sportifs.