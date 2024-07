Gaza: nouveau massacre dans les camps de réfugiés

L'armée d'occupation israélienne a commis un nouveau massacre aujourd’hui dans le camp de déplacés d'Al-Nusseirat à Khan Younès, faisant plus de 100 martyrs et de nombreux blessés, selon le bureau de presse gouvernemental.

Le bureau de presse du Hamas en Algérie a rapporté aujourd'hui que parmi les martyrs figurent des membres et des officiers de la défense civile, dans un bilan préliminaire.

Les équipes gouvernementales et humanitaires continuent de récupérer des dizaines de martyrs et de blessés du site de l'attaque en l'absence d'hôpitaux capables de prendre en charge autant de martyrs et de blessés.

Ce massacre survient après que l'occupation a commis des massacres horribles dans le quartier de Tel al-Hawa, ainsi que dans les quartiers de la ville de Gaza et les camps du centre faisant plus de 100 martyrs.

Le bureau de presse gouvernemental a condamné l'acte criminel et "l'alignement de l'administration américaine avec l'occupation dans le crime de génocide continu dans la bande de Gaza".

Le bureau a appelé la communauté internationale, les Nations Unies, les différentes organisations internationales et tous les pays du monde libre à exercer une pression sur l'occupation israélienne et sur l'administration américaine pour mettre fin à la guerre génocidaire et arrêter le bain de sang à Gaza.