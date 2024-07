L’ANIE prend une nouvelle décision

L'Autorité Nationale Indépendante des Élections (ANIE) a annoncé ce lundi, dans un communiqué, que les cellules de validation des formulaires de souscription des signatures individuelles en faveur des candidats à l'élection présidentielle prévue pour le 7 septembre seront ouvertes jusqu'à minuit, à partir d'aujourd'hui et jusqu'au jeudi 18 juillet.

"Dans le cadre de la facilitation de la validation des formulaires de souscription des signatures individuelles pour les candidats à l'élection présidentielle du 7 septembre, et en préparation de la clôture de cette procédure conformément à l'article 252 de l'ordonnance n° 21-01 du 10 mars 2021 relative au régime électoral modifié et complété, et dont la date limite est fixée légalement au 18 juillet 2024, et afin d'assurer une prise en charge optimale des candidats souhaitant valider leurs formulaires de souscription des signatures individuelles dans le temps imparti, l'Autorité Nationale Indépendante des Élections informe que les cellules de validation des formulaires de souscription des signatures individuelles seront ouvertes du lundi 15 au jeudi 18 juillet 2024, de 8h00 à minuit (00h00)", précise le communiqué.