La FIFA approuve la demande de la FAF

La Fédération algérienne de football (FAF) a reçu, hier, le feu vert de la FIFA pour financer l'acquisition de quatre stations mobiles pour la technologie de révision des actions via la vidéo (VAR).

L'approbation de la FIFA de la demande de financement de la FAF s'inscrit dans le cadre du succès de l'administration du président Walid Sadi, qui a convaincu la FIFA de divers projets pour développer la l’exercice du football. Contrairement aux administrations précédentes de la FAF qui ont échoué à obtenir ce financement, privant ainsi le football algérien de 8 millions de dollars dans le cadre du projet stratégique 2023-2026 de la FIFA "Forward".

Depuis que l'équipe de Walid Sadi a pris en charge la FAF en septembre 2023, elle a commencé à organiser les dossiers pour rattraper la situation avec la FIFA, qui exige que toutes les fédérations affiliées organisent leurs dossiers, expliquent leur stratégie, et définissent clairement leurs objectifs et projets afin de bénéficier de ce soutien par étapes.

Les administrations précédentes, dirigées par Amara Charaf-Eddine, Djahid Zefizef, et Kheireddine Zetchi, avec Mohamed Saad et Mounir Debichi comme secrétaires généraux, n'ont pas réussi à le faire.

Grâce à la réputation positive de Walid Sadi et du secrétaire général Nadir Bouznad, associée au succès de la précédente administration de Mohamed Raouraoua, la nouvelle FAF a réussi à changer l'image négative que la FIFA avait des périodes antérieures.

La FIFA a ainsi approuvé une allocation de 8 millions de dollars à la FAF dans le cadre du projet "Forward". La première tranche a été utilisée pour régler des dettes envers l'entreprise Hassnaoui, chargée de la construction du centre "Lalla Setti" à Tlemcen, et pour résoudre des différends entre bureaux d'études causés par l'ancien secrétaire général Mohamed Saad.

Les aides ont également été allouées aux projets de construction de centres de formation et régler des dettes envers une entreprise publique ayant aménagé le centre de Sidi Moussa.

Hier, la FIFA a approuvé une nouvelle demande de la FAF pour un soutien financier de 1,8 million de dollars pour l'acquisition de quatre stations mobiles pour la VAR. La FAF attend, également, l'approbation de la FIFA pour l'aménagement de certains terrains au centre de Sidi Moussa et au stade Nelson Mandela, ainsi que pour le financement de l'achèvement et de l'équipement du centre de Tlemcen.

Il convient de noter que la FAF envisage de donner une dimension internationale au centre de Tlemcen en lançant un institut de football avec toutes les spécialités liées au sport.

Les installations seront, également, ouvertes aux clubs algériens pour leurs entraînements et camps de préparation, afin de leur éviter de se déplacer à l'étranger et de dépenser des sommes importantes en devises. Le centre de Tlemcen, dont les travaux sont presque terminés, offre toutes les commodités nécessaires au travail et au confort.

Enfin, la FAF a déposé une demande auprès de la FIFA pour bénéficier d'un nouveau soutien de 250. 000 dollars, destiné aux jeunes âgés de 14 à 17 ans, en attendant un soutien supplémentaire pour le football féminin, le futsal et le beach soccer.