Une panne technique majeure a perturbé des systèmes informatiques et des infrastructures vitales à travers le monde, affectant les compagnies aériennes, les aéroports, les banques et les médias.

En Espagne, tous les aéroports ont signalé des problèmes techniques, tandis qu'à Berlin, les autorités aéroportuaires ont temporairement suspendu le trafic aérien en raison d'une défaillance informatique. À Édimbourg, les passagers ont été incapables d'utiliser les scanners de cartes d'embarquement en raison d'un problème de connexion Internet.

Un porte-parole de l'aéroport de Schiphol à Amsterdam, aux Pays-Bas, a déclaré que l'aéroport avait également été affecté par la panne. Turkish Airlines a annoncé : "Nous rencontrons des impacts sur nos opérations en raison d'une panne technique mondiale et nous prenons les mesures nécessaires pour y remédier."

L'agence de l'aviation américaine a indiqué que les vols d'American Airlines avaient été suspendus en raison d'un problème de communications. Frontier Airlines a mentionné qu'elle avait suspendu toutes ses vols pour une courte période en raison d'une interruption majeure dans les réseaux de Microsoft, ce qui a également provoqué des pannes dans les systèmes informatiques des compagnies aériennes à bas coût comme Allegiant Air et Sun Country Airlines.

Microsoft a déclaré que le problème avait commencé à 17h56 heure locale et a affecté plusieurs systèmes de clients dans le centre des États-Unis, notamment les services Azure et la suite d'applications Microsoft 365.

La société a, plus tard, identifié la cause principale de la panne et la majorité des services ont été rétablis. Cependant, certains clients rencontrent toujours des problèmes.

La chaîne ABC Australie a rapporté que la panne a affecté les banques, les aéroports, les supermarchés et les entreprises à travers l'Australie et le monde.

L'agence de radiodiffusion sioniste a indiqué que les ordinateurs et les serveurs ont été hors service au ministère de la Santé, à l'hôpital Sheba et à la caisse d'assurance maladie Clalit.

En outre, des dysfonctionnements dans les systèmes de travail ont entraîné l'arrêt des activités dans le secteur médical au Royaume-Uni, la Bourse de Londres rejoignant les banques et les compagnies aériennes en signalant des problèmes techniques.