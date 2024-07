Joueurs étrangers : La décision du bureau fédéral

Le bureau fédéral de la Fédération Algérienne de Football a approuvé la proposition du directeur technique national d'augmenter le nombre de joueurs étrangers dans le championnat de Ligue 1 de trois à cinq joueurs par club.

Lors de la réunion qui s'est tenue aujourd'hui par visioconférence, le directeur technique national, Amer Mansoul, a présenté aux membres du bureau fédéral la proposition des directeurs techniques des clubs professionnels, issue de la réunion du comité technique, visant à augmenter le nombre de joueurs étrangers dans le championnat professionnel.

Selon eux, cela profiterait au championnat, élèverait le niveau et améliorerait également les chances des clubs algériens d'obtenir de meilleurs résultats qu'auparavant au niveau continental.

Après que le bureau fédéral a approuvé, lors d'une précédente réunion, les mesures légales pour la saison de football 2024/2025, il a également accepté la proposition de modification de l'article relatif aux mécanismes de recrutement des joueurs étrangers pour les clubs professionnels, en permettant à chaque club de recruter cinq joueurs étrangers au lieu de trois.

Cependant, le bureau fédéral a maintenu les conditions relatives au recrutement des joueurs étrangers, telles que l'âge du joueur professionnel ne devant pas dépasser trente ans au moment de la signature de son contrat avec le club, et le statut de joueur international dans sa catégorie d'âge (au moins cinq convocations en sélection nationale).

De plus, les clubs sont obligés de déposer à l'avance auprès de la Ligue de Football Professionnel le salaire annuel complet en garantie pour chaque joueur étranger recruté.