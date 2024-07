Début de la formation en anglais pour les nouveaux bacheliers

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a annoncé ce mercredi le lancement de la formation en langue anglaise pour les nouveaux bacheliers.

"Le lancement de la formation à distance en langue anglaise pour mes amis, les nouveaux étudiants titulaires du baccalauréat de la session 2024, débutera le 25 juillet 2024 à midi et se poursuivra jusqu'au 25 septembre 2024", a écrit le ministre sur sa page officielle Facebook.

"Pour accéder à la plateforme, il faut scanner le QR CODE joint à l'image et entrer le numéro d'inscription au baccalauréat ainsi que le code secret figurant sur le relevé de notes du baccalauréat", a ajouté Baddari.